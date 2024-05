Botafogo x Bahia: prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Botafogo e Bahia se enfrentam neste domingo pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Estádio Nilton Santos, a partir das 18h30 (de Brasília). O Fogão, na ponta com nove pontos e com três vitória seguidas no torneio, entra em campo para defender a liderança.

Onde assistir: a partida será transmitida pelo SporTV e Premiere.

O Botafogo não vem bem somente no Campeonato Brasileiro. O triunfo de 1 a 0 sobre o Vitória no meio de semana, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, foi o quinto seguido na temporada. No entanto, Artur Jorge, técnico do Alvinegro, sabe que ainda tem muito a ser feito.