Marcelo se reapresenta ao Fluminense após viajar para Madri

O lateral-esquerdo Marcelo se reapresentou ao Fluminense pela manhã desta sexta-feira, já em Vitória, no Espírito Santo. Ele desfalcou a equipe carioca na partida diante do Sampaio Corrêa, disputada na última quarta-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Marcelo aproveitou que foi poupado e viajou até Madri, na Espanha, para acompanhar seu filho, Enzo Alves, na assinatura do novo contrato com o Real Madrid. Atualmente, o garoto atua pelo sub-15 do time espanhol.

O craque se reapresentou em Vitória, pois o Fluminense mandará seu jogo contra o Atlético-MG na cidade. As equipes duelam neste sábado, às 16h (de Brasília), no Estádio Kleber Andrade.