Arteta nega rumores sobre possível saída de Gabriel Jesus do Arsenal

?? Starting soon: Mikel Arteta's pre-Bournemouth press conference

? Watch LIVE here ?

? Arsenal (@Arsenal) May 3, 2024

O atacante era titular absoluto na temporada passada, porém, após lesões e a chegada do alemão Kai Havertz, ele perdeu seu lugar nos onze iniciais. Segundo o The Athletic, o Arsenal iria considerar propostas pelo camisa 9 ao final da temporada.

Em seu segundo ano no Arsenal, Gabriel disputou 33 jogos, marcou oito gols e distribuiu sete assistências. Na temporada 2022/23, com o mesmo número de jogos, Jesus balançou as redes onze vezes e deu sete passes para gol.

O Arsenal segue na disputa do título da Premier League. Os Gunners são líderes da competição, com 80 pontos, mas com um jogo a mais do que o Manchester City, que ocupa a segunda colocação, com 79 pontos.