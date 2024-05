Adversário do Corinthians, Fortaleza encurta distância para o Alvinegro dentro e fora de campo

Fora dos gramados, o Leão também tem encurtado a diferença para o Timão no faturamento anual. No ano de 2017, por exemplo, quando o Corinthians conquistava o Campeonato Brasileiro, a arrecadação alvinegra foi de R$ 391 milhões, enquanto o Fortaleza, que acabava de ser provido à segunda divisão nacional, somou R$ 24 milhões ao longo da temporada, valor equivalente a aproximadamente 6% das receitas alvinegras.

Após sete anos, o Tricolor do Pici divulgou, nos últimos dias, que a arrecadação total do clube em 2023 foi de R$ 371 milhões, um recorde na história do Leão e do futebol nordestino até o momento. As cifras superam em 35,9% os R$ 267 milhões arrecadados em 2022, à época também a maior receita da história para uma equipe nordestina, e correspondem, atualmente, a cerca de 36% do faturamento alvinegro na última temporada, de R$ 1,01 bilhão, também recorde na história do clube.

"Temos implementado um projeto que preza pela responsabilidade e que vem rendendo bons frutos tanto dentro quanto fora de campo. Contamos com profissionais de grande nível para realizar controle financeiro e maximizar as receitas. Saímos de uma arrecadação de R$ 24 milhões, no início da gestão em 2017, para os R$ 371 milhões no ano passado. Durante a gestão também conseguimos zerar a dívida com a Justiça do Trabalho, com valores que chegavam aos R$ 8 milhões em 2017", pontua Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza.