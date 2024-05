Luiz Henrique avalia vitória do Botafogo pela Copa do Brasil: "Voltamos melhor no segundo tempo"

O Botafogo venceu o Vitória por 1 a 0 nesta quinta-feira, no Nilton Santos, pelo confronto de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O resultado faz os alvinegros atuarem pelo empate na volta, no dia 21 de maio, no Barradão. O atacante Luiz Henrique admitiu que a equipe foi melhor no segundo tempo em comparação a etapa inicial.

"No primeiro tempo não fomos tão efetivos. No segundo tempo, conversamos com o Mister e voltamos melhor", disse.

O jogador revelou que Artur Jorge parabenizou a equipe pelo resultado, mas não deixou de orientar a equipe no que deve melhorar.