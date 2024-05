Estêvão marca nos acréscimos, e Palmeiras estreia na Copa do Brasil com vitória sobre o Botafogo-SP

Primeiro tempo movimentado, mas sem gols

O Palmeiras começou o jogo buscando espaço para atacar e empurrou o Botafogo-SP para seu campo de defesa. A equipe da casa teve a primeira oportunidade aos cinco minutos. Depois de cobrança de escanteio de Veiga, a bola sobrou para Lázaro, que finalizou de longe e fez Michael espalmar. Pouco depois, Aníbal tentou de longe, mas mandou para fora. O time de Ribeirão Preto respondeu em seguida, em um contra ataque. Alex Sandro finalizou e Lomba defendeu com tranquilidade.

A equipe visitante voltou a levar perigo aos nove minutos, quando criou a melhor chance do jogo. Walisson recebeu lançamento, saiu na cara de Lomba, sozinho, e acabou mandando próximo da trave, com perigo. O Alviverde voltou a incomodar o Pantera aos 11 minutos em um cabeceio de Lázaro, que obrigou o goleiro a fazer a defesa. Marcelo Lomba salvou o Palmeiras de tomar o primeiro gol aos 17 minutos. Depois de cobrança de falta, Alex Sandro finalizou de dentro da área e o goleiro palmeirense fez boa defesa.

Aos 36 minutos, o Palmeiras teve outra boa chance, Lázaro recebeu de Aníbal Moreno na esquerda e tocou no meio para Endrick, que avançava ne frente da marcação. O camisa 9 finalizou já desequilibrado e teve o chute defendido por Michael. Pouco depois, outra boa chance do Verdão. Estêvão fez boa jogada, driblando a defesa do Pantera, tabelou com Endrick e parou em defesa do goleiro.

Palmeiras abre vantagem, cede empate, mas Estêvão garante vitória

No segundo tempo, o Palmeiras teve chance claríssima de abrir o placar com Endrick, aos dez minutos. Ele avançou driblando a defesa, invadiu a área e finalizou. A bola bateu na trave e saiu em cima da linha. na sequência da jogada, Mayke cruzou na área e Rony estufou as redes. Pouco depois, Lázaro chegou bem e fez Michael espalmar para fora. Aos 21, o Botafogo-SP quase conseguiu o empate em finalização de Matheus Barbosa, mas Lomba apareceu bem e fez a defesa. A equipe visitante teve mais uma chance com Emerson Negueba, que mandou a bola raspando na trave do goleiro palmeirense.