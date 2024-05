Rublev elimina Alcaraz e vai às semifinais do Masters 1000 de Madri

O primeiro set foi muito disputado até que Alcaraz conseguiu quebrar o serviço do adversário para ficar na frente no placar e confirmar o 4-2 com seu serviço.

O murciano só precisou manter seu saque para acabar vencendo o primeiro set.

O russo reagiu no segundo set, apoiado em seu serviço e quebrando o do adversário no segundo game.

Alcaraz conseguiu salvar quatro break points, mas não conseguiu evitar o quinto que colocou Rublev na frente (2-0).

Com uma desvantagem de 4 a 1 no placar, o espanhol salvou três break points para continuar segurando o jogo em 4 a 2, mas foi o suficiente para Rublev não desperdiçar seu saque para empatar a partida.

O espanhol parecia incapaz de manter a intensidade do oponente, que elevou o nível do seu tênis.