Maicon defende Rafael Paiva e valoriza empate do Vasco: "Conquistamos um grande resultado"

Com o resultado, quem vencer em São Januário avança na Copa do Brasil. A partida vai acontecer no dia 21 de maio.

Agora, o Vasco volta a focar no Campeonato Brasileiro. A equipe terá pela frente o Athletico-PR, neste domingo, na Ligga Arena, em Curitiba. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).