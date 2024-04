Time da virada: Palmeiras saiu atrás e buscou a vitória nos últimos dois jogos pela Libertadores

Time da virada e o do amor. Este é canto que vem das arquibancadas e embala o Palmeiras nas primeiras rodadas da atual edição da Libertadores. Afinal, foi assim que a equipe conseguiu as suas vitórias nas últimas duas partidas pelo torneio.

O Verdão saiu atrás do placar e buscou a virada diante do Liverpool do Uruguai, no Allianz Parque, e também contra o Independiente del Valle, no Equador, na última quarta-feira.

No primeiro, o Alviverde saiu perdendo por 1 a o, mas contou com o apoio da torcida e virou para 3 a 1. No segundo, contra o del Valle, a equipe levou 2 a 0 em plena altitude de Quito, mas conseguiu uma virada épica e venceu por 3 a 2, com direito a gol marcado nos acréscimos, por Luis Guilherme.