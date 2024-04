Thiago Wild elimina Musetti e chega à 3ª rodada do Masters 1000 de Madri

No torneio, Thiago Wild segue sem perder sets. Na rodada anterior, ele havia vencido o russo Roman Safiullin com as mesmas parciais do jogo contra Musetti.

Na próxima rodada do Masters 1000 de Madri, Wild poderá ter uma pedreira ainda maior. Ele aguarda o vencedor do duelo entre o espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do ranking, e o cazaque Alexander Shevchenko.