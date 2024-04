Sócrates, ídolo do Corinthians, ganha perfil no Instagram gerenciado pela família

Junto com nomes como Casagrande, Wladimir e Zenon, Sócrates foi um dos grandes idealizadores da Democracia Corinthiana, movimento feito por jogadores do Timão no começo da década de 1980, que lutava pela volta ao direito de voto para presidente na época.

Dentro de campo, Sócrates atuou em 297 jogos pelo Corinthians, marcou 172 gols e venceu três Campeonatos Paulistas. Pela Seleção Brasileira, o jogador foi um dos craques do Brasil na Copa do Mundo de 1982. Com a camisa canarinha, disputou 60 jogos e fez 22 gols.

Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira faleceu aos 57 anos, no dia 4 de dezembro de 2011, em São Paulo, em decorrência de um choque séptico, uma infecção generalizada.