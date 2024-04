Presidente do Palmeiras, Leila Pereira aceita convite para comparecer à CPI das Apostas Esportivas

Depois da sessão de mais de três horas, em uma reunião secreta, Textor apresentou o material ao presidente da CPI, Jorge Kajuru (PSB-GO), ao relator e ex-jogador Romário (PL-RJ) e outros senadores presentes. Kajuru, após ter contato com material, disse que via "indícios suficientes para investigar". Com isso, solicitaria o depoimento de outras figuras.

Nos últimos meses, John Textor tem acusado o Palmeiras de ser beneficiado pela manipulação de resultados nos últimos anos. As acusações de Textor contra o time presidido por Leila Pereira começaram na reta final do Brasileiro 2023. Em novembro, após a derrota do Botafogo para o Verdão, por 4 a 3, de virada, o empresário afirmou, em tom de protesto, que sua equipe havia sido "roubada" por conta da expulsão do zagueiro Adryelson, na fase final do campeonato vencido pelo Palmeiras.

Depois disso, o dono da SAF do time carioca citou outros dois jogos do Palmeiras: o 5 a 0 sobre o São Paulo, afirmando que cinco jogadores do Tricolor contribuíram para a goleada, em 2023, e 4 a 0 sobre o Fortaleza, em 2022. Já na própria CPI, citou um lance no VAR, na anulação do gol do Vasco, em duelo que o Palmeiras venceu por 1 a 0, no Allianz Parque, pelo Brasileirão da última temporada.

Ultimamente, Leila Pereira tem dado fortes declarações sobre as acusações de John Textor, cobrando punição ao empresário. O Palmeiras, inclusive, entrou com ação no STJD para impedir que Textor acuse o clube sem mostras provas.

Na última quarta-feira, quando ocorreu a segunda reunião da CPI, alguns árbitros, como Raphael Claus e Glauber do Amaral Cunha, além dos presidentes do Tombense, Lane Gaviolle, e do Londrina, Getúlio Marques Castilho, foram chamados para depor.