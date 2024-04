John Textor é suspenso por 45 dias pelo STJD e multado em R$ 100 mil

A defesa de Textor discordou fortemente com a punição do artigo 258-B. Eles acreditam que, por ser o principal dirigente do clube e ter credenciamento, o norte-americano tinha o direito de estar à beira do gramado ao final do confronto.

Além disso, a defesa também disse que não esperava o julgamento do caso devido a uma solicitação de investigação das acusações de manipulação de resultados no futebol brasileiro feitas por Textor, que tem ligação com o caso em questão.