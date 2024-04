Flamengo lamenta falecimento de Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo

Nesta sexta-feira, Anderson Leonardo faleceu aos 51 anos no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca. O cantor do grupo Molejo lutava contra um câncer na região inguinal desde 2022, e seu quadro teve piora a partir do último domingo.

Time do coração do artista, o Flamengo se pronunciou nas redes sociais. "O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do cantor Anderson Leonardo. À frente do Grupo Molejo, levou alegria para milhões de brasileiros por décadas, cantando com irreverência e leveza. Anderson sempre se orgulhou da paixão pelo Flamengo e chegou a gravar a canção "Canto do Urubu" em homenagem ao Mais Querido. O CRF se solidariza com familiares, amigos e fãs neste momento triste.", escreveu o clube.