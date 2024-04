Duilio explica dívida do Corinthians com direitos de imagem e aponta ações de Augusto

"Não há nenhuma novidade no balanço, e sim a tentativa de criar uma narrativa para desviar o foco dos problemas que temos visto (...) Ao mesmo tempo, o clube investiu mais de R$ 130 milhões em aquisições de jogadores para montar a equipe da atual temporada", apontou Duilio.

"Provisionamos esses R$ 100 milhões mesmo enfrentando críticas da diretoria eleita. Hoje, estamos vendo o uniforme de jogo com quatro espaços livres, permutas de camisa de treino, placa e camarote sendo feitas por valores inconcebíveis no mercado, sem anúncio e sem qualquer rebatida por parte do clube quando sai na imprensa, e um contrato de patrocínio master que comprometeu R$ 70 milhões com pagamentos de multas de rescisão e de comissões", finalizou Duilio.

Em março deste ano, o Corinthians conseguiu quitar todas as pendências de salários e direitos de imagem com o atual elenco graças ao adiantamento do valor da venda de Moscardo. O clube, agora, precisa resolver como fará para acabar com as dívidas que ainda estão em aberto com os atletas que já deixaram o time.