Calleri se isola como terceiro maior artilheiro do São Paulo na Libertadores

Jonathan Calleri se isolou como terceiro maior artilheiro da história do São Paulo na Copa Libertadores nesta quinta-feira, ao marcar o primeiro gol da vitória por 2 a 0 sobre o Barcelona de Guayaquil, no Equador, pela terceira rodada do Grupo B da competição.

Com o tento anotado no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, Calleri chegou a 11 gols pelo São Paulo em Libertadores, ficando atrás somente de Rogério Ceni e Luis Fabiano, ambos com 14 gols.

Antes com dez bolas nas redes anotadas no torneio continental, Calleri dividia o top 3 com outros três grandes ídolos do São Paulo: Muller, Palhinha e Pedro Rocha, todos com dez gols marcados em Libertadores.