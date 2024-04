Borré desencanta contra o Delfín, e Inter vence a primeira pela Sul-Americana

O Internacional finalmente venceu a primeira na Copa Sul-Americana nesta quinta-feira, contra o Delfín, por 2 a 1, no Estádio Jocay, no Equador, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. Rafael Borré desencantou e marcou seu primeiro gol com a camisa do Inter. Wesley anotou o outro tento colorado, enquanto Garzón fez para os equatorianos.

Com a vitória, o Inter chegou aos cinco pontos e conquistou a primeira vitória na Sul-Americana após dois empates sem gols. O Colorado ocupa a segunda posição do Grupo C, atrás apenas do Belgrano, que possui um saldo de gols melhor.

O Delfín, por sua vez, perdeu pela primeira vez na competição. O time havia vencido e empatado nos primeiros dois jogos e ocupa a terceira posição da chave, com quatro pontos.