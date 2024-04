Entenda por que Carille não relacionou Patrick para jogo do Santos contra o Avaí

O torcedor do Santos terá que esperar um pouco mais para ver Patrick em ação com a camisa alvinegra. O meio-campista não foi relacionado pelo técnico Fábio Carille para o jogo contra o Avaí, marcado para esta sexta-feira, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O jogador de 31 anos ainda se recupera de uma lesão na coxa esquerda, detectada no começo de abril, antes de uma partida do Atlético-MG contra o Caracas, pela Libertadores.

Patrick já está recuperado e tem condições de jogar, mas Carille preferiu preservá-lo para não correr nenhum risco. O próprio atleta, aliás, afirmou que estava apto para viajar com o elenco para Florianópolis.