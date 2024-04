Botafogo afasta o jogador Kauê após acusação de agressão pela ex-namorada

Instagram - Isabella Rodrigues

Após as publicações, Isabella foi até a delegacia e registrou um boletim de ocorrência. Ao sair do local, gravou um novo vídeo

"Gente, estou saindo da delegacia agora, já estou com o BO (boletim de ocorrência) na mão. Já fiz o que eu tinha que fazer, agora estou indo no IML, ele (Kauê) está nas mãos da Justiça. Quem acredita em mim acredita. Quem não acredita a Justiça vai provar", disse Isabella no vídeo.

Por outro lado, Kauê também deu sua versão dos fatos. Segundo o volante, ele tentou terminar o namoro com Isabella na última sexta-feira (19), mas a mulher não aceitou. Ao voltar do treino nesta segunda (22), foi novamente conversar com Isabella para terminar o relacionamento, mas ela o feriu com um objeto cortante. Em legítima defesa, ele teria a segurado com força para não sofrer novos cortes. Veja a nota da assessoria do jogador.

"Nesta segunda-feira (22), após retornar do treino, Kauê teve uma nova conversa para tratar do mesmo assunto: o fim do relacionamento. Mais uma vez, Isabella não aceitou e com um objeto cortante o feriu. Em legítima defesa, Kauê precisou segurá-la para não sofrer novos ferimentos. O atleta, inclusive, repudia veementemente qualquer tipo de violência e vai colaborar com as autoridades competentes para esclarecer os fatos e garantir que a verdade prevaleça", disse a nota enviada pela assessoria ao "GE".