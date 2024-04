Atlético-MG sofre no 2ºT, mas vence Peñarol e segue 100% na Libertadores

O Atlético-MG volta a campo neste sábado, contra o Cuiabá, fora de casa, pelo Brasileirão. O Peñarol encara o River Plate-URU, na próxima segunda-feira, pelo Campeonato Uruguaio.

O primeiro tempo da partida foi todo do Atlético-MG. Aos 15 minutos, após linda troca de passes, Scarpa finalizou de primeira com o pé esquerdo e abriu o marcador para o Galo.

11 minutos depois, saiu o segundo gol dos donos da casa. Paulinho aproveitou vacilo enorme da defesa do Peñarol e bateu no canto para ampliar o placar na Arena MRV. Foi o quarto gol do atacante, artilheiro do Galo na Libertadores.

O Atlético-MG manteve no segundo tempo o mesmo ritmo da etapa inicial e, logo aos 12 minutos, chegou ao terceiro gol. Hulk encontrou Scarpa livre na direita. O meia bateu de primeira para marcar mais um na partida e ampliar o jogo para o Galo.

Dois minutos depois, o Peñarol descontou em Belo Horizonte. Leo Fernandez cruzou de bicleta para a área na cabeça de Maxi Oliveira, que desviou no canto do goleiro Éverson.

O Atlético-MG sentiu o gol sofrido e, aos 23 minutos, voltou a ser vazado. Após boa troca de passes, Maxi Silvera bateu no canto e marcou o segundo tento do Peñarol no jogo.