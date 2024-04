Tite revela cusparada recebida no Allianz e elogia Abel Ferreira

"As ofensas são do jogo, mas cusparada é algo muito feio, você ter que passar a mão na cabeça para limpar. Sei que não é a torcida do Palmeiras. Eu já estive aqui no Palmeiras, tenho uma etapa muito bonita e me orgulho", emendou o treinador, que acredita que essas agressões são um péssimo exemplo para crianças no estádio.

Para Tite, o empate por 0 a 0 entre Palmeiras e Flamengo, no duelo entre dois favoritos aos grandes títulos na temporada, foi um resultado justo. Ainda por cima, o treinador destacou que fez elogios aos palmeirenses antes de a bola rolar.

"Citei que são dois modelos vencedores. Parabenizei o Abel antes do jogo e parabenizo o Palmeiras. Ter um trabalho tão longevo, tão vitorioso, dos atletas terem um modelo e abraçar é muito difícil. Eu falei para ele e também para a presidente (Leila Pereira)", explicou Tite.