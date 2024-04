Técnico da Seleção, Dorival vai ao Allianz assistir Palmeiras x Flamengo pelo Brasileirão

Técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior compareceu ao Allianz Parque neste domingo para assistir à partida entre Palmeiras e Flamengo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro de 2024.

O comandante ficou em uma das tribunas do estádio alviverde.

Dorival Júnior assumiu a Seleção Brasileira em janeiro deste ano, após se destacar no São Paulo. Com ele no comando, o Brasil soma dois jogos, com uma vitória (1 a 0 contra a Inglaterra, em Londres) e um empate (3 a 3 com a Espanha, em Madrid).