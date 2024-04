Renê lamenta derrota do Internacional para o Athletico-PR: "Poderíamos ter saído com um resultado melhor"

Neste domingo, o Internacional perdeu para o Athletico-PR por 1 a 0, na Ligga Arena, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Canobbio marcou um golaço na metade do segundo tempo, momento em que o Colorado estava melhor na partida, e decidiu o jogo. O lateral esquerdo Renê analisou o duelo e lamentou o resultado.

"Jogo difícil, sempre difícil. É uma equipe (Athletico-PR) que impõe um ritmo muito forte dentro de casa, mas acredito que poderíamos ter saído com um resultado melhor. Criamos várias oportunidades, infelizmente a bola não entrou. Eles tiveram uma oportunidade e foram felizes no chute, no nosso melhor momento na partida, mas é levantar a cabeça. Nosso time tem mostrado nossa força dentro e fora de cassa. É descansar agora e pensar no Delfín", disse à TV Globo.