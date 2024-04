Ponte Preta fica no empate com o Coritiba dentro de casa em estreia na Série B

Neste domingo, a Ponte Preta recebeu o Coritiba pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com gols de Joilson, para os donos da casa, e Lucas Ronier, para os visitantes, a partida terminou empatada em 1 a 1.

O resultado rende um ponto para cada equipe na abertura de mais uma edição da Série B.

A Ponte Preta volta a campo no próximo domingo, às 18 horas (de Brasília), quando visita o Goiás. O Coritiba, por sua vez, recebe o Brusque também no domingo, às 15h45. As duas partidas são válidas pela segunda rodada da competição.