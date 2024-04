Em jogo truncado, Palmeiras e Flamengo só empatam no Allianz pelo Brasileirão

Já o próximo compromisso do Verdão no Brasileirão será no dia 29 de abril, segunda-feira, contra o São Paulo. O jogo será no Morumbis, às 20 horas, pela quarta rodada. No domingo, o Flamengo tem um clássico contra o Botafogo, em casa, às 11 horas.

O jogo



O clássico começou bem quente no Allianz Parque. Os dois times entraram pilhados em campo e não tiraram o pé nas divididas, Não à toa, o árbitro assinalou 21 faltas e distribuiu sete cartões amarelos nos primeiros 45 minutos.

Jogando com a sua torcida, o Palmeiras tentou partir para cima no começo, mas teve dificuldades para encontrar espaços na marcação. Do outro lado, o Flamengo tentou apostar na velocidade e levou perigo aos 17 minutos. Bruno Henrique disparou pela esquerda e tocou para Luiz Araújo, que bateu firme e obrigou Weverton a trabalhar.

O Verdão respondeu em duas chegadas pelo alto. Na primeira, Veiga cobrou escanteio e Murilo tirou tinta da trave em cabeçada pelo lado. Na sequência, Mayke levantou e Flaco López testou por cima.