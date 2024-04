Corinthians anuncia venda da zagueira Tarciane para time do exterior; veja detalhes

Tarciane foi contratada pelo Timão em 2021 e se tornou uma das peças chaves da equipe ao longo do período que ficou no clube. No total, a zagueira disputou 76 jogos com camisa alvinegra, marcou 11 gols e conquistou dez títulos.

"Fala Fiel. Hoje eu me despeço do Corinthians. Agradeço por todos esses anos, tenho certeza que dei meu melhor em todos os minutos dentro de campo e honrando sempre essa camisa. Queria agradecer por tudo e dizer que vocês sempre estarão no meu coração. Vai Corinthians!", disse a jogadora em vídeo publicado pelo clube nas redes sociais.