Com dois a mais, São Paulo vence Atlético-GO sob olhares de Zubeldía a ganha a primeira no Brasileiro

Xô, zica! O São Paulo venceu o Atlético-GO sem sustos neste domingo, por 3 a 0, e ganhou a primeira na atual edição do Campeonato Brasileiro. O novo treinador do time, Luis Zubeldía, assistiu ao jogo nas tribunas do Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Os gols da vitória tricolor foram marcados por Calleri, Luciano (de pênalti) e Ferreirinha. A equipe, comandada pelo interino Milton Cruz, jogou boa parte do segundo tempo com dois a mais. O zagueiro Luiz Felipe e o meio-campista Gabriel Barros, do Atlético-GO, foram expulsos.

Com o resultado, o São Paulo, que havia perdido as primeiras duas partidas no Brasileirão, soma seus primeiros três pontos e pula para a 14ª posição da tabela. Já o Atlético-GO fica estacionado na vice-lanterna, com nenhum ponto.