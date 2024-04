António promete não poupar no Corinthians e deixa disputa por vaga de Maycon em aberto

E, se depender dele, continuará assim. Ele evita fazer projeções e pensa jogo a jogo, mas prometeu que não irá deixar de escalar o time que acreditar ser o melhor para cada partida.

"Volto a frisar que eu não poupo. Eu não vou poupar em nenhum momento, vou olhar é para o adversário que vamos enfrentar. Perceber como estão os jogadores, reunir aqueles que estão aptos. E de acordo com a estratégia que vamos montar, escolher os jogadores que melhor vão interpretá-las. É viver um jogo de cada vez e tentar ser sempre o mais assertivo possível e fazer as melhores escolhas", disse António Oliveira.

António também falou sobre a ausência de Maycon, que sofreu uma grave lesão no joelho e deve perder o restante da temporada no Corinthians. Ele optou por Fausto Vera contra o Bragantino, mas deixou em aberto a disputa por uma vaga no meio-campo.

"Sobre o Paulo, se nós olharmos para a minutagem dos jogadores do Corinthians, é perceptível que todos tiveram as suas oportunidades. Evidente que, com a ausência do Maycon, e aproveito para desejar força a ele, ficamos com uma opção a menos. Vai abrir mais espaço para outros, como o Paulo, o Breno, o Fausto, o Igor, se tiver que jogar por ali, são todos jogadores que podem ser usados", disse o comandante.

O Corinthians começou mal o Campeonato Brasileiro e, até agora, não venceu e não marcou gol em três jogos. Foram duas derrotas e um empate nas três primeiras rodadas do torneio.

O próximo compromisso do Corinthians no Brasileiro é contra o Fluminense, no próximo domingo, na Neo Química Arena. Antes disso, o time de António Oliveira enfrenta o Argentinos Juniors, pela terceira rodada da Sul-Americana. O duelo está marcado para terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona.