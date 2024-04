São Paulo anuncia a contratação do técnico argentino Zubeldía até o fim de 2025

Na noite deste sábado, o São Paulo confirmou a contratação do técnico argentino Luis Zubeldía. O vínculo do comandante com o Tricolor vai até o fim de 2025.

"Estou muito feliz e confiante com este novo desafio. Os objetivos do São Paulo coincidem com os objetivos da nossa comissão técnica. Desejamos dar muitas alegrias à torcida tricolor paulista e poder fazer parte da prestigiosa história do clube", disse o recém-chegado.

As conversas pela contratação do treinador aconteceram após a demissão de Thiago Carpini, por meio de uma reunião online. O presidente Julio Casares, o diretor Carlos Belmonte, o executivo Rui Costa, o diretor adjunto Nelson Ferreira e o coordenador Muricy Ramalho participaram do encontro.