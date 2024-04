Santos sofre, mas larga na Série B com vitória sobre o Paysandu em Vila vazia

O Santos sofreu, mas estreou na Série B do Campeonato Brasileiro com o pé direito. Neste sábado, o Peixe venceu o Paysandu por 2 a 0, na Vila Belmiro, pela primeira rodada do torneio. Pedrinho e Guilherme fizeram os gols da partida.

O jogo foi disputado sem a presença de público, já que os paulistas estão punidos pelo STJD devido às confusões que marcaram a derrota de 2 a 1 para o Fortaleza, pela última rodada da Série A de 2023. São três partidas com os portões fechados e mais três com público parcial.

Com o triunfo, o Alvinegro Praiano está na segunda colocação, com três pontos. O Paysandu aparece na lanterna, com zero.