Pedrinho vê 1º tempo "apático" do Santos, mas celebra gol e vitória na estreia da Série B

O Santos começou a sua trajetória na Série B do Campeonato Brasileiro com uma vitória de 2 a 0 sobre o Paysandu, na Vila Belmiro, neste sábado. Autor do gol que abriu a conta da partida, Pedrinho lamentou o primeiro tempo abaixo dos mandantes, mas celebrou o primeiro tento com a camisa alvinegra.

"Foi um jogo muito difícil, fizemos um primeiro tempo um pouco apático do que a gente vinha fazendo. mas melhoramos depois e, graças a Deus, consegui fazer um gol e ajudar a equipe. Estou muito feliz. Quero dedicar esse gol para minha filha e esposa. Estou muito feliz", disse ao SporTV.

Com o triunfo, o Alvinegro Praiano está na segunda colocação da Segunda Divisão, com três pontos.