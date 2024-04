Napoli é superado pelo Empoli e chega ao segundo jogo sem vencer no Italiano

Neste sábado, pela 33ª rodada do Campeonato Italiano, o Napoli visitou o Empoli no Estádio Carlo Castellani, e perdeu por 1 a 0. O gol foi marcado por Alberto Cerri.

Assim, com o resultado negativo, o time comandado por Francesco Calzona, que ficou ficou estacionado na oitava posição com 49 pontos somados, chegou ao segundo jogo sem vitória. Na rodada anterior, a equipe empatou diante do Frosinone por 2 a 2, dentro de casa. Pelo lado do Empoli, a vitória foi de extrema importância na luta contra o rebaixamento. Com os três pontos conquistados, a equipe chegou aos 31, subindo da 17ª colocação para a 15ª. No entanto, ainda poderá ser ultrapassado, já que terão mais jogos nesta rodada.

No duelo seguinte, o Napoli recebe a Roma pela 34ª rodada do Campeonato Italiano. A bola rola no domingo (28), às 13 horas (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona. Pela mesma rodada da competição, o Empoli visita a Atalanta, também no domingo, às 13 horas (de Brasília). Dessa vez, no Gewiss Stadium.