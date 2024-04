Milton Cruz comanda o último treino do São Paulo antes de pegar o Atlético-GO; veja time provável

Neste sábado, o São Paulo encerrou a preparação no CT da Barra Funda para enfrentar o Atlético-GO pela terceira rodada do Brasileirão. Com a saída de Thiago Carpini, Milton Cruz é quem estará à frente do time.

Em baixa, o Tricolor busca a primeira vitória no Brasileirão. Para a partida, o comandante interino não deve contar com os lesionados Rafinha, Moreira, Luiz Gustavo, James Rodríguez, Lucas e Wellington Rato.

Com isso, um provável São Paulo para o jogo tem: Rafael; Igor Vinícius, Diego Costa, Arboleda e Welington; Pablo Maia, Alisson e Michel Araújo; Ferreirinha, Luciano e Calleri.