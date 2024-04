Lens e Rennes vencem no Campeonato Francês e continuam na briga por competições europeias

Dois jogos agitaram a 30ª rodada do Campeonato Francês, neste sábado. Mais cedo, o Rennes visitou o Nantes e venceu por 3 a 0. Depois, o Lens venceu o Clermont, dentro de casa, por 1 a 0. As duas equipes continuam na briga por uma vaga em competições europeias na próxima temporada.

Nantes 0 x 3 Rennes

Fora de casa, o Rennes bateu o Nantes por 3 a 0. Os gols foram marcados por Kalimuendo, Bourigeaud, de pênalti, e Gouiri, todos no segundo tempo. A vitória deixa a equipe com 42 pontos na 7ª posição, a primeira fora da zona de classificação para as competições continentais. O Nantes continua na parte de baixo da tabela, com 31 pontos e na 14ª colocação.