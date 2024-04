Girona goleia Cádiz e Valencia perde para Real Betis pelo Campeonato Espanhol 

? HEM FET HISTÒRIA!



O Girona não teve dificuldades e goleou o Cádiz por 4 a 1, no Estádio Montilivi, com gols de Eric García, Iván Martín, Artem Dovbyk e Portu. Gonzalo Escalante foi quem marcou para a equipe derrotada.

Com o resultado, o Girona ocupa a terceira posição da competição, com 68 pontos, e está a dez do Real Madrid e a dois do Barcelona, que se enfrentam neste domingo. Já o Cádiz permanece na 18ª colocação, com 25 pontos.

