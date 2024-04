Fluminense encerra jejum em clássicos ao bater o Vasco e conquista primeira vitória no Brasileirão

Quando parecia que o Fluminense teria o controle do jogo, o Vasco chegou ao gol aos dez minutos. Vegetti aproveitou cruzamento e cabeceou para a rede.

O gol animou o Vasco, que passou a pressionar em busca do empate. Só que o Fluminense tentava aproveitar os espaços para contra-atacar. Com isso, o duelo ficou sendo disputado em ritmo acelerado. Os tricolores quase marcaram aos 25 minutos, em falta cobrada por Marquinhos que foi no travessão.

O Vasco chegou a balançar a rede, com Vegetti. No entanto, o gol foi anulado por impedimento do atacante. Depois, Vegetti e Maicon quase marcaram em cabeceios.

Na parte final, o clássico seguiu aberto, com as duas equipes em busca do ataque. No entanto, nem Fluminense nem Vasco foram competentes para marcar. Assim, os tricolores seguraram o resultado para sair de campo com a vitória.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE 2 X 1 VASCO