Everton Cebolinha sofre lesão na panturrilha e deve desfalcar o Flamengo contra o Palmeiras

O atleta Everton Cebolinha realizou exames que apontaram lesão na panturrilha direita. Segue tratamento no CT. #CRF

? Flamengo (@Flamengo) April 20, 2024

Antes mesmo do Flamengo divulgar o comunicado, Cebolinha já era dado como dúvida para o duelo diante do Palmeiras por conta de dores no tornozelo. Dessa forma, sem o camisa 11, Bruno Henrique deve ganhar chance entre os titulares.

Everton Cebolinha foi titular nos dois jogos que o Fla disputou nesta edição do Brasileirão. O jogador tem sido peça importante para Tite - tanto é que atuou em 16 das 19 partidas da equipe na atual temporada, contribuindo com três gols e duas assistências.

No entanto, no embate contra o São Paulo no último domingo, o camisa 11 precisou ser substituído aos 13 minutos do primeiro tempo após sentir dores no tornozelo. Luiz Araújo entrou em seu lugar e acabou marcando o primeiro gol na vitória de 2 a 1 sobre o Tricolor paulista.