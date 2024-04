Depois da vitória sobre o Vasco, Martinelli vibra com fim do jejum do Fluminense em clássicos

O Fluminense venceu o Vasco, neste sábado, no Maracanã, e conquistou seu primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro. Martinelli celebrou a vitória e o fim do jejum sem vitórias do Tricolor em clássicos.

"Toda vez que entrar em campo, em qualquer posição, darei meu melhor. Estou feliz pelo gol, mas ainda mais pela vitória. A gente precisava vencer um clássico. Entramos com sangue nos olhos e conseguimos o resultado" disse.

O volante fez o segundo gol do Fluminense no jogo, depois de Ganso abrir o placar no primeiro tempo. Veggeti descontou para o Vasco.