Com gol de estreante, Chapecoense bate Ituano e inicia a Série B do Brasileirão com vitória

Aos 29 minutos, Giovanni Augusto quase abriu o marcador para a Chape. Perotti fez bem o pivô e escorou para Giovanni Augusto. Já dentro da área, o camisa 10 chegou batendo forte, mas o goleiro Jefferson Paulino fez grande defesa para impedir o gol dos donos da casa.

Com 37 minutos, o Ituano respondeu em cobrança de falta do lado direito no que foi sua primeira finalização no jogo. Eduardo Diniz bateu direto para o gol, mas o goleiro Matheus Cavichioli estava atento e fez a defesa tranquila.

Mas a Chapecoense não deixou barato. Um minuto depois, após boa jogada, o time da Chape finalizou forte no gol e o goleiro Jefferson Paulino conseguiu grande defesa. No rebote, em chute de Foguinho, a bola bateu no braço de Marcel e o VAR chamou. O juiz marcou pênalti e, na cobrança, Perotti converteu.