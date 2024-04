Com assistência de Gabriel Jesus, Arsenal bate o Wolverhampton e assume a liderança do Campeonato Inglês

Back to winning ways with a BIG three points ?? pic.twitter.com/N67XfadmRO

? Arsenal (@Arsenal) April 20, 2024

Os visitantes abriram o placar no final da primeira etapa. Gabriel Jesus recebeu a bola dentro da área e ajeitou para Trossard bater de primeira, no ângulo, para marcar um golaço, aos 45 minutos.

Nos acréscimos do segundo tempo, depois da defesa afastar uma tentativa de colocar a bola na área, Odegaard, mesmo sem ângulo, bateu rasteiro e fez o segundo para garantir a vitória do Arsenal, aos 49 minutos.

Outros resultados deste sábado pelo Campeonato Inglês