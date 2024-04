Clube Atlético Juventus comemora centenário

Fundado em 1924 por operários da fábrica de tecidos da família Crespi, teve seu início com as cores do Extra São Paulo (vermelho, preto e branco).

Ainda com o nome de Cotonifício Rodolfo Crespi F.C., conquistou o Campeonato Paulista da Liga Amadora de Foot-Ball 1929, equivalente ao Campeonato Paulista da Segunda Divisão.

No ano de 1930, o clube foi rebatizado como Juventus. Rodolfo Crespi, presidente da instituição naquela ocasião e torcedor declarado da Juventus de Turim, fez a alteração junto ao seu filho, torcedor da Fiorentina.

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians no primeiro campeonato da Divisão Principal do futebol paulista daquele mesmo ano, o jornalista Thomaz Mazzoni, da "A Gazeta", chamou o clube de "Moleque Travesso". O apelido foi adotado e persiste até hoje.

Em 1934, o Juventus alcançou a maior conquista de sua história, o Campeonato Paulista. Filiado junto à Federação Paulista de Futebol com o nome de Fiorentino, se sagrou o campeão paulista daquela temporada. No ano seguinte, já como Juventus, deu início à sua trajetória no profissionalismo.