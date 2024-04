Bernardo Silva decide no fim, e Manchester City bate Chelsea para avançar à final da Copa da Inglaterra

Do outro lado, o City também pegará um adversário difícil: encara o Brighton nesta quinta-feira, também às 16h, no Falmer Stadium.

O jogo

Com 13 minutos, o Manchester City teve a primeira chance de abrir o marcador. Kevin De Bruyne encontrou linda enfiada de bola para Phil Foden dentro da grande área. O inglês conseguiu passar pelo goleiro Petrovic, mas perdeu ângulo para o chute e, após finalizar, viu Cucurella afastar antes da bola acabar no fundo do gol.

Aos 26 minutos, Cucurella foi o herói do Chelsea novamente. Grealish apareceu pelo lado esquerdo da grande área e cruzou. A bola ficou com Foden na segunda trave e o inglês bateu de primeira para o gol, mas Cucurella estava lá mais uma vez para mandar a bola para longe.

Com 36 minutos, foi a vez do Chelsea assustar os Citizens. Chalobah curtiu uma de ponta esquerda e tocou para Cole Palmer. Dentro da área, o inglês tirou a marcação com um drible curto e finalizou no gol para boa defesa do goleiro Ortega, quase fazendo valer a 'lei do ex' em pleno Wembley.