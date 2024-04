Bayern de Munique goleia Union Berlin pela 30ª rodada do Alemão

Neste sábado, pela 30ª rodada do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique visitou o Union Berlin e venceu por 5 a 1. Os gols do visitante foram marcados por Goretza, Kane, Muller (2) e Mathys Tel. O gol do Union Berlim foi marcado por Yorbe Vertessen.

Com o resultado positivo, o Bayern, que ja havia derrotado o Colônia no ultimo jogo da liga, se mantém na segunda colocação do torneio nacional. Já o Union Berlin, que não vence há três jogos, parou na 14ª colocação e pode se aproximar ainda mais da zona de rebaixamento.

Pela 31ª rodada da Bundesliga, no próximo sábado, O Bayern de Munique recebe o Eintracht Frankfurt, às 10h30 (de Brasília). O Union Berlin, por sua vez, visita o Borrusia Monchengladbach no próximo domigo, também às 10h30.