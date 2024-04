Armand Duplantis quebra recorde mundial no salto com vara pela oitava vez

Another day, another World Record for Mondo Duplantis.

That's back-to-back WR's in pole vault events for Mondo Duplantis.

April 20, 2024

Duplantis superou o antigo recorde, conquistado por ele mesmo em setembro de 2023, em Eugene (EUA), por um centímetro. A primeira vez que o atleta sueco quebrou o recorde mundial aconteceu em 2020.

Levando em conta todos os seus recordes, Duplantis já saltou oito centímetros a mais que qualquer outro atleta na história da categoria.