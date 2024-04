António escala o Corinthians com muitas mudanças para enfrentar o Bragantino; veja times

A escalação do Corinthians tem: Cássio; Matheuzinho, Félix Torres, Raul Gustavo e Hugo; Raniele, Fausto Vera, Rodrigo Garro e Igor Coronado; Pedro Henrique e Pedro Raul.

Corinthians escalado! ???#RBBxSCCP#VaiCorinthians pic.twitter.com/366ZCXFlY1

? Corinthians (@Corinthians) April 20, 2024

O Corinthians busca a primeira vitória no Brasileirão. O time estreou com um empate sem gols com o Atlético-MG e, no meio da semana, foi derrotado pelo Juventude, em Caxias do Sul, por 2 a 0.

A equipe, portanto, aparece na 16ª posição da tabela. Do outro lado, o Bragantino vem de vitória sobre o Vasco, por 2 a 1, e ocupa o quarto lugar da competição, com quatro pontos.