Sem Morelos e mais dois, Santos anuncia lista de inscritos para Série B

Morelos, após más atuações no Campeonato Paulista, em que o Santos foi vice-campeão, perdeu espaço no elenco de Fábio Carille. O atacante não vem agradando a comissão técnica, mas segue fazendo parte do elenco, pelo menos até a metade do ano e tem sua situação indefinida. Dodô, remanescente do rebaixamento em 2023, também é ausência. O lateral-esquerdo ainda não jogou nesta temporada e não deve fazer parte dos planos da comissão para o futuro.

Rodrigo Ferreira, reforço do Santos que disputou o Paulista pelo Mirassol, ainda aguarda regularização para inscrição na competição nacional, por isso é ausência na estreia do Peixe.

A equipe disputa a primeira rodada, neste sábado, contra o Paysandu, às 16h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

Confira os atletas inscritos pelo Santos para a Série B do Brasileirão:

Goleiros: Diógenes, Gabriel Brazão e João Paulo.

Zagueiros: Alex, Gil, Jair e Joaquim.