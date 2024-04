Menino vê Palmeiras "desconcentrado" em derrota e convoca torcida para jogo contra o Flamengo

O volante Gabriel Menino não ficou contente com a atuação do Palmeiras na derrota para o Internacional, por 1 a 0, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu na última quarta-feira, em Barueri.

O jogador, que entrou no segundo tempo da partida, avaliou os erros da equipe diante do Colorado. Ele viu o Verdão desconcentrado, mas reiterou que o Brasileirão está só no começo e já projetou o próximo desafio do time, diante do Flamengo.

"São 38 rodadas, tem muita água para passar debaixo dessa ponte ainda. Foi só o segundo jogo apenas do Brasileiro, temos o terceiro, agora, em casa outra vez. Não foi uma grande partida ontem, entramos um pouco desconcentrados. Mas, enfim, temos um grande jogo agora, que encaramos como um clássico. Vamos em busca dos três pontos", disse o atleta.