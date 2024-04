Emprestado pelo Palmeiras, Rafael Navarro tem se destacado nos últimos últimos jogos da MLS

Um dos gols marcados por Rafael Navarro foi no jogo contra o Inter Miami, equipe que possui grandes estrelas do futebol mundial, como Messi, Suárez, Sérgio Busquets e Jordi Alba, todos ex-Barcelona. Na ocasião, a partida terminou empatada em 2 a 2, com o camisa 10 argentino marcando um dos tentos do time de Miami.

O contrato de empréstimo de Navarro com o Colorado Rapids é válido até 30 de junho deste ano. O time norte-americano tem a opção de, ao fim do acordo, comprar 80% dos direitos do centroavante por 5 milhões de doláres (cerca de R$ 26,4 milhões).

Atualmente, o Colorado Rapids é o quinto colocado da Conferência Oeste da MLS, com 12 pontos, apenas três atrás do líder Los Angeles Galaxy. O próximo compromisso da equipe será neste sábado, contra o FC Dallas.