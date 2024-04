Técnico do Corinthians pede paciência e fala sobre comportamento de Wesley: "Bocadinho folgado"

António Oliveira, técnico do Corinthians, pediu paciência com o ponta Wesley, que não teve grande atuação no empate da equipe com o Atlético-MG, no último domingo. Ao argumentar, o treinador disse que o garoto precisa evoluir não apenas dentro de campo, mas fora também, no aspecto comportamental.

O treinador espera que Wesley siga no Corinthians por mais um tempo, para alcançar maturidade dentro e fora das quatro linhas. O garoto subiu para o profissional na temporada passada, sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, e se fixou no elenco principal. Com António, o ponta é titular absoluto e vem fazendo bom ano.

"Sobre o Wesley, ele é um jogador de um contra um, sozinho não vai resolver todos os nossos problemas. Ele tem nos ajudado muito, é explosivo, nos leva para frente pela sua habilidade, pela sua criatividade. Mas falta em alguns momentos atacar a profundidade, afundar mais a linha do adversário. Temos que ter alguma paciência com ele, tem 18 anos, apareceu tem pouco tempo", iniciou António, em coletiva de imprensa.