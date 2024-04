Giro: Com quatro de Palmer, Chelsea goleia Everton e emenda 8º jogo invicto no Inglês

Fiorentina empata com Genoa pelo Italiano

Desta vez, pela 32ª rodada do Campeonato Italiano, a Fiorentina recebeu o Genoa no Estádio Artemio Franchi e empatou por 1 a 1. O gol dos mandantes foi marcado aos nove do segundo tempo, enquanto os visitantes anotaram o único aos 42 da primeira etapa.

Deste modo, a Fiorentina chegou aos 44 pontos na décima colocação, um a menos em relação ao Torino, atualmente na nona posição. Já o Genoa ficou com 39 na 12ª posição.

Em casa, Atalanta empata com Verona

Pela mesma rodada do Italiano, a Atalanta recebeu o Verona no Estádio Atleti Azzurri d'Italia e empatou por 2 a 2. Os gols do time da casa foram feitos por Scamacca e Éderson, enquanto Lazovic e Noslin fizeram para o lado visitante.

Com isso, a Atalanta ficou na sexta colocação, com 51 pontos conquistados, quatro de diferença para a Roma, com 55 na quinta posição. Por outro lado, o Verona seguiu na luta contra o rebaixamento, ocupando a 16ª posição com 28 somados.